O Portimonense tem vindo a alcançar diversas marcas históricas dentro do campo - acabou de rubricar a melhor de sempre da 2ª Liga - e também fora dele: os alvinegros já haviam batido os seus recordes de receitas em transferências, com os negócios de Simy e Fabrício, e a recente ida de Amilton e Lumor para o Munique 1860 veio rechear ainda mais os cofres.

Amilton ligou-se aos alemães a título definitivo, até 2020, e Lumor foi emprestado até final da época, com opção de compra. A imprensa alemã revela que o negócio rondará os 2 milhões de euros, o que, a somar à transferência de Simy para os italianos do Crotone e ao empréstimo por seis meses de Fabrício aos japoneses do Kashima Antlers, permite um encaixe, esta época, superior a 3 milhões de euros.

Mas esse valor pode ainda subir bastante se, por exemplo, o Munique 1860 acionar a opção por Lumor ou se Fabrício, que tem diversos interessados nos seus serviços, sair até ao fecho do mercado de inverno. Outros jogadores, como Jadson ou Paulinho, contam com muitos pretendentes e as portas para uma eventual mudança de emblema nesta janela de transferências não estão fechadas, caso surjam propostas tentadoras. A SAD, sob a orientação do acionista maioritário Theodoro Fonseca, está a aliar o sucesso desportivo - a subida à 1ª Liga desenha-se no horizonte - a resultados financeiros nunca alcançados por uma coletividade algarvia.

Autor: Armando Alves