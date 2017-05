O Portimonense já quebrou vários registos esta época e se quiser ser campeão sem depender do que possa vir a passar-se no Aves-Fafe precisa de fazer algo que nunca conseguiu: ganhar no reduto do Santa Clara, em jogos da 2ª Liga.

No próximo domingo os alvinegros cumprem a 13ª visita ao reduto dos açorianos em compromissos da 2ª Liga e somam, nas anteriores deslocações, dois empates (2013/14 e 2015/16) e dez derrotas.

Para encontrar um triunfo - o único - do Portimonense frente ao Santa Clara, nos Açores, é preciso recuar a 1996/97, há 20 anos, estavam as duas equipas na extinta 2ª Divisão B (onde se encontraram em apenas duas épocas: esta e a seguinte). Os algarvios venceram por 2-1, com reviravolta, por via de um remate certeiro do maliano Diallo (73’) e de um autogolo de Orlando (80’), depois de Figueiredo (27’) ter aberto a contagem. Delgado, atual secretário técnico, é o único elemento do grupo que sabe o que é ganhar no terreno do Santa Clara, pois cumpriu os 90 minutos nessa partida. Habituado a quebrar tradições, e sem lhes atribuir muita importância, o treinador do Portimonense, Vítor Oliveira, recordista de pontos e de golos marcados na história do clube e que rubricou a melhor 1ª volta de sempre na 2ª Liga, tem um último desafio para chegar ao título.

Autor: Armando Alves