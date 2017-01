Continuar a ler

Nota ainda para a presença na convocatória do trinco Marcel, de volta à competição depois de longa paragem provocada por lesão. Também Zambujo, vindo de lesão, seguiu para a Madeira. Já Buba, Lucas e Stanley continuam entregues aos cuidados do departamento médico e, por isso, indisponíveis.



Lista dos convocados:



Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Carlos.



Defesas: Ricardo Pessoa, Jadson, Brendon, Ivo Nicolau e Mata.



Médios: Ewerton, Pedro Sá, Marcel, Chidera, Gustavo e Paulinho.



Avançados: Manafá, Tabata, Gleison, Zambujo e Pires. Nota ainda para a presença na convocatória do trinco Marcel, de volta à competição depois de longa paragem provocada por lesão. Também Zambujo, vindo de lesão, seguiu para a Madeira. Já Buba, Lucas e Stanley continuam entregues aos cuidados do departamento médico e, por isso, indisponíveis.Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Carlos.Defesas: Ricardo Pessoa, Jadson, Brendon, Ivo Nicolau e Mata.Médios: Ewerton, Pedro Sá, Marcel, Chidera, Gustavo e Paulinho.Avançados: Manafá, Tabata, Gleison, Zambujo e Pires.

O defesa Mata e o extremo Gleison, reforços de inverno emprestados pelo FC Porto, incluem a lista dos convocados de Vítor Oliveira para a deslocação do Portimonense ao reduto do União da Madeira, na tarde deste domingo, referente à 24.ª jornada da 2.ª Liga.Mata e Gleison foram contratados na sequência da saída de Lumor e de Amilton, negociados com os alemães do 1860 Munique, equipa da 2.ª Divisão alemã treinada pelo português Vítor Pereira.

Autor: Armando Alves