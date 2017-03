Continuar a ler

Ausentes continuam Jadson, Lucas, Marcel, Buba e Stanley, todos em recuperação de lesões prolongadas.



Lista dos convocados:



Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Léo



Defesas: Ricardo Pessoa, Mata, Sarpong e Ivo Nicolau



Médios: Pedro Sá, Theo Ryuki, Fidelis Irhene, Chidera, Gustavo, Fabrício e Paulinho



Avançados: Manafá, Tabata, Gleison, Zambujo e Pires Ausentes continuam Jadson, Lucas, Marcel, Buba e Stanley, todos em recuperação de lesões prolongadas.Ricardo Ferreira e LéoRicardo Pessoa, Mata, Sarpong e Ivo NicolauPedro Sá, Theo Ryuki, Fidelis Irhene, Chidera, Gustavo, Fabrício e PaulinhoManafá, Tabata, Gleison, Zambujo e Pires

O defesa Mata, o trinco Fidelis Irhene e o extremo Gleison - que falharam o jogo com o FC Porto B por estarem emprestados pelos dragões - voltam às escolhas do treinador do Portimonense, Vítor Oliveira, no jogo com o Famalicão, da 31.ª jornada da 2.ª Liga, que se disputa na manhã deste sábado.A três entradas na convocatória corresponde igual número de saídas: Brendon e Ewerton estão lesionados e Hudson fica de fora por opção.

Autor: Armando Alves