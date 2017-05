Continuar a ler

O relvado é, para já, a prioridade. Inaugurado em 1977, sofreu melhoramentos ao longo dos tempos mas nunca trabalhos tão profundos como aqueles que agora terão lugar, incidindo na drenagem e no sistema de rega.



Entretanto o jogo no reduto do Santa Clara, da última jornada da 2.ª Liga, disputa-se no sábado, a partir das 11h15 do continente (10h15, hora local). À mesma hora terá lugar o Aves-Fafe e ainda vários jogos das equipas envolvidas na luta pela permanência.



Arrancaram as obras no Municipal de Portimão

O Estádio Municipal de Portimão vai receber um novo relvado, visando a participação do Portimonense na Liga NOS, na próxima época, e os trabalhos tiveram início esta segunda-feira, com a SAD a cumprir o que havia prometido: o arranque das obras logo depois do último jogo disputado em casa.O recinto é propriedade da Câmara Municipal de Portimão mas, ao abrigo do protocolo existente, as obras são custeadas pela SAD do Portimonense, que tenciona ainda construir uma nova bancada no topo norte, em substituição da estrutura amovível que lá se encontra, e também um ginásio, lojas e outros equipamentos, num investimento cujo valor não foi divulgado mas que atingirá largas centenas de milhar de euros.

