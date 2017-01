Continuar a ler

Diante do Sporting B, Paulinho marcou o primeiro golo, aparecendo na zona do ponta-de-lança - "estava no local certo, à hora certa...", e fabricou o lance do 2-0, pela esquerda, conseguindo "colocar a bola em zona de finalização", mesmo que de ângulo apertado e muito pressionado pelos adversários.



As boas exibições levam a que Paulinho, de 22 anos, não tenha dúvidas: "Este é o melhor momento da minha carreira. Mas acredito que posso melhorar e crescer e trabalho todos os dias para que isso suceda."



O médio Paulinho tem enchido o campo em vários jogos do Portimonense e as suas exibições já lhe valeram duas distinções como melhor jogador do mês da 2ª Liga, a última entregue antes da partida com o Sporting B, na qual voltou a mostrar uma notável gama de recursos."É um orgulho imenso receber estes prémios, que partilho com os meus companheiros. Sou mais um disponível para ajudar, num grupo fantástico, que está a rubricar uma grande campanha", assinala o futebolista brasileiro.

Autor: Armando Alves