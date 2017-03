Continuar a ler

O médio espera "um excelente jogo, pois se nós vamos à frente do campeonato o Varzim tem vindo a recuperar posições e ganhou os últimos seis jogos disputados em terreno alheio. Estamos alerta e cientes das dificuldades que nos esperam mas também crentes nas nossas capacidades."O triunfo no reduto do Benfica B, a meio da semana, "fez elevar os níveis de confiança no seio do grupo, pois estivemos a perder por 0-2 e conseguimos operar excelente reviravolta, com uma grande segunda parte. Esperamos voltar a ter um desempenho positivo e contamos com o apoio dos nossos adeptos para darmos mais um passo rumo aos nossos objetivos."