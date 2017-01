Continuar a ler

Ricardo Pessoa, também de grande penalidade, reduziu, aos 42 minutos, e Lumor, aos 60', restabeleceu a igualdade, antes de Fernando, aos 76', ter desperdiçado um novo castigo máximo para os locais, permitindo a defesa a Ricardo Ferreira e falhando, depois, a recarga.O empate acaba por encaixar naquilo que foi o jogo, com mais intensidade do que qualidade, com maior domínio territorial dos algarvios e uma capacidade dos penafidelenses em encurtar os espaços, fechando os caminhos para a sua baliza, e explorar as transições.Pedro Sá até foi o primeiro a criar perigo, num cabeceamento do 'algarvio' para boa defesa de Coelho, após canto, mas seriam os locais a chegar ao golo, num lance iniciado por Wellington e concluído por Gonçalo Abreu, melhor a ganhar as costas a Ricardo Pessoa e a bater, de cabeça, Ricardo Ferreira.Os dois jogadores voltaram a encontrar-se 12 minutos depois, em novo 'duelo' ganho por Gonçalo, a bisar na conversão de um penálti a castigar uma alegada falta de Ewerton sobre Rafa.O Portimonense acusou os golos e demorou a reagir, mas, perto do intervalo, Gonçalo Abreu terá carregado Ewerton na área do Penafiel, em mais um lance que pareceu algo forçado, motivando inclusive a expulsão do técnico Paulo Alves, e Ricardo Pessoa, com um remate colocado, reduziu e recolocou os algarvios na discussão do resultado.Este golo foi um tónico importante para o líder o campeonato, recordista de vitórias na prova (17 até ao momento), melhor ataque e defesa (no início do encontro), e o domínio no jogo acentuou-se na segunda parte, ainda que sem grandes efeitos práticos.Mas, ao 60 minutos, num lance aparentemente inofensivo, Lumor centrou da esquerda, a bola foi desviada num defesa e iludiu Coelho, que se limitou a ver a bola passar-lhe por cima e parar no fundo das redes.A partir deste lance, o Penafiel juntou ainda mais as linhas e cerrou fileiras, face a um domínio sem grande progressão do Portimonense.A única exceção foi um rasgo individual de Paulinho, aos 82 minutos, num lance concluído na área com um remate travado por uma grande defesa de Coelho, antes de Fernando, pelos locais, ter desperdiçado uma grande penalidade, falhando o primeiro remate e a recarga, por falta clara de Ivo Nicolau sobre Fábio Fortes na área.Com este empate, o Portimonense continua a liderar destacado a II Liga, agora com 56 pontos, mas pode ver os perseguidores diretos encurtarem a sua vantagem, enquanto o Penafiel igualou provisoriamente o Santa Clara no quarto lugar, ambos com 35.Ao intervalo: 2-1.Marcadores:1-0, Gonçalo Abreu, 12.2-0, Gonçalo Abreu, 24 (grande penalidade).2-1, Ricardo Pessoa, 42 (grande penalidade).2-2, Lumor, 60.Coelho, Luís Dias, Pedro Ribeiro, Diouf, Daniel Martins (Fernando, 71), Romeu Ribeiro, André Fontes (Djibril, 90+3), Rafa Sousa, Wellington, Fábio Fortes (Hélio, 87) e Gonçalo Abreu.(Suplentes: Ivo Gonçalves, Paulo Bessa, Kalindi, Djibril, César, Hélio e Fernando).Treinador: Paulo Alves.Ricardo Ferreira, Ricardo Pessoa, Ivo Nicolau, Jadson, Lumor, Pedro Sá, Ewerton, Paulinho (Chidera, 90+2), Amilton (Gustavo, 85), Pires e Wilson Manafá (Bruno Tabata, 78).(Suplentes: Leo, Brendon, Chidera, Gustavo, Bruno Tabata e Fidelis).Treinador: Vítor Oliveira.: João Mendes (AF Santarém).Ação disciplinar: Cartão amarelo a Paulinho (21), Ewerton (23), Jadson (25), Fábio Fortes (27), Gonçalo Abreu (41), Pedro Sá (74), Ivo Nicolau (76) e Pedro Ribeiro (90+2).: 450 espectadores.