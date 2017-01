O Portimonense entrou no novo ano a ganhar e Pires, o melhor marcador da 2ª Liga, voltou a ser protagonista, decidindo o jogo com o Santa Clara após um bom movimento no interior da área. Um golo "muito importante", reconhece o avançado.

"Em disputa estavam seis pontos, perante um adversário direto. Conseguimos alargar distâncias e o conforto agora é maior, embora nada tenha ficado decidido pois falta ainda toda a segunda volta", refere o avançado do conjunto alvinegro, de 35 anos.

A partida frente ao Santa Clara "decidiu-se nos pormenores e resultou do empenho e da qualidade do grupo". "Sabemos que temos sempre de trabalhar arduamente, contra adversários de qualidade, numa prova dura e competitiva. Apresentamos um registo com muitas vitórias (16 em 21 jogos), mas isso é consequência do nosso suor e da forma como abordamos cada compromisso", sublinha Pires.

O dianteiro dos algarvios poderá tornar-se em breve no melhor marcador da história da prova. "Quero marcar sempre. Entro em campo, em cada jogo, com esse objetivo. Estou a viver uma época muito produtiva, fruto do excelente comportamento da equipa, e os melhores prémios serão sempre os coletivos", assinala.

Na caminhada rumo à subida o objetivo é simples. "Queremos manter, ou se possível aumentar, a vantagem sobre os adversários diretos. Depois de entrar em 2017 a ganhar, pretendemos somar novo triunfo no próximo jogo, também em casa, contando com o importante apoio dos nossos adeptos", conclui Pires.