O Portimonense selou notável reviravolta no reduto do Benfica B com um golo que ficará gravado a letras de ouro no percurso do avançado Pires: foi o seu 90º remate certeiro na 2ª Liga, tornando-se assim no melhor marcador de sempre da competição.

"É um registo marcante, que me enche de alegria, e o fruto de muito trabalho", assinala Pires, considerando "todos os 90 golos importantes, pois quem anda no futebol sabe quão difícil se torna fazê-los, ainda mais num campeonato competitivo e duro como este".

Continuar a ler

Os golos que dão vitórias "são sempre recordados de forma especial e o último, frente ao Benfica B, soube muito bem, pois representou mais um passo na caminhada do Portimonense rumo à subida". "O objetivo do futebol passa por colocar a bola no fundo da baliza contrária e sinto-me um privilegiado por já o ter feito tantas vezes ao longo da carreira", frisa.

Com 19 golos apontados esta época, Pires pode vir a superar o seu melhor registo de sempre: 22 em 2013/14, no Moreirense. "A preocupação passa sempre por ajudar a equipa, colocando o coletivo à frente, e em cada jogo dou o melhor de mim em prol do Portimonense. Acredito que posso superar essa marca, com a ajuda dos meus companheiros", sustenta.

Qualidade e empenho

Os alvinegros lideram a 2ª Liga com larga vantagem e Pires reconhece: "Nem nós mesmos, jogadores, esperávamos chegar a esta altura da época com tão grande diferença sobre os perseguidores. Isso atesta a qualidade do trabalho realizado, a valia do grupo e o empenho de todos, encarando cada compromisso com a máxima seriedade". Aos 35 anos, Pires espera "continuar a marcar golos durante mais algumas épocas", mas, na próxima, não sabe se o fará na 1ª ou na 2ª Liga: "Tudo é possível. Por agora, estou apenas concentrado no que resta desta campanha."



Paulinho sob alçada disciplinar



O Portimonense apresentou-se apenas com 17 futebolistas diante do Benfica B, sendo o médio-ofensivo Paulinho excluído à última hora, devido a problemas de natureza disciplinar.



O incumprimento de horários terá levado a que o treinador Vítor Oliveira prescindisse dos serviços dos talentoso jogador, uma das unidades mais influentes da turma de Portimão. Ontem, Paulinho trabalhou com os não titulares de quarta-feira e está por saber se entrará, ou não, nas contas para a receção ao Varzim, no domingo.