O Portimonense depende apenas de si para conquistar o título da 2ª Liga e o avançado Pires, melhor marcador do campeonato, quer fechar a época "com a cereja no topo do bolo", apostando num triunfo no reduto do Santa Clara.

"O grupo rubricou uma campanha fantástica e o grande objetivo, a subida, já foi alcançado. Mas queremos mais e o título assentará bem ao Portimonense, líder desde a 8ª jornada", sublinha o goleador dos alvinegros.

O troféu "é sempre um marco na carreira de qualquer jogador e são poucos neste grupo os que já o alcançaram". Temos pela frente uma oportunidade que não queremos desperdiçar", sublinha Pires. Num campeonato "muito complicado e competitivo", o Portimonense beneficiou "do excelente trabalho da SAD, que criou as condições necessárias para que os resultados surgissem, e do empenho , competência e qualidade de todos, sempre unidos em busca das metas traçadas". Agora "falta apenas uma jornada para fechar com chave de ouro uma temporada que ficará para a história do Portimonense", assinala o avançado. "Sabemos das dificuldades que nos esperam, num terreno tradicionalmente difícil e frente a um forte opositor, mas há que dar tudo, apelando às nossas últimas reservas de energia, numa autêntica final." Os adeptos e a administração da SAD, diz Pires, "merecem este prémio e podem contar com a total entrega do grupo em busca de um troféu que o Portimonense nunca conquistou".

Autor: Armando Alves