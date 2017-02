Continuar a ler

Com a vitória, a formação algarvia, comandada por Vítor Oliveira, reforçou o comando da classificação da 2.ª liga, somando 64 pontos, enquanto o Fafe caiu para o 18.º lugar, com 33.A equipa de Fafe até entrou melhor no jogo e, aos cinco minutos, Samu teve nos pés a oportunidade para abrir o marcador, mas o avançado, em boa posição na área, foi demasiado lento e permitiu que Brendon efetuasse o corte.Os algarvios só a partir dos dez minutos é que conseguiram acertar com as marcações, período a partir do qual equilibraram e passaram a imprimir velocidade ao jogo ofensivo, agressividade que resultou em dois lances de perigo protagonizados por Pires, aos 12 e 16 minutos, com remates a rasarem os postes da baliza de Ricardo Fernandes.Aos 18 minutos, o Portimonense chegou ao golo por intermédio de Paulinho, na sequência de um penálti cobrada por Ricardo Pessoa e defendida por Ricardo Fernandes, guarda-redes que originou o penálti ao derrubar Fabrício.A partir daqui, o Fafe adiantou-se no terreno à procura do golo do empate, o que permitiu mais espaços aos algarvios, que, em contra-ataque, criaram mais dois lances para dilatarem o marcador, mas Pires e Fabrício falharam o alvo.No segundo tempo, o Portimonense limitou-se a gerir a escassa vantagem, deixando a iniciativa de jogo ao Fafe, que, por duas vezes, teve oportunidade para empatar, a primeira através de um lance em que Sarkic (70) chegou atrasado à assistência de de Carvalho e, já em tempo de descontos, com Ricardo Ferreira a evitar o golo, opondo-se aos remates, primeiro de de Carvalho e depois de Samu.Jogo no Estádio Municipal de Portimão.Portimonense-Fafe, 1-01-01-0, Paulinho, 18'Ricardo Ferreira, Ricardo Pessoa, Fidelis, Brendon, Luís Mata, Paulinho (Gustavo, 80'), Ewerton, Pedro Sá, Fabrício (Manafá, 71'), Gleison (Zambujo, 84') e PiresCarlos, Tabata, Manafá, Gustavo, Zambujo, Sarpong e ChideraVítor OliveiraRicardo Fernandes, Vasco Cruz, Materazzi, Dmyto Lytvyn, Reinildo, Digas (Pedro Pereira, 53'), André, Edmund Hottor (Silvestre, 46'), de Carvalho, Samu e Sarkic (Borges, 80')Marçal, Silvestre, Nogueira, Jota, Pedro Pereira, Borges e CarvalhoTonauAntónio Nobre (AF Leiria)cartão amarelo para Edmund Hottor (2'), Ricardo Fernandes (18'), Gleison (25') e Brendon (37')1.901 espectadores