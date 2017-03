Continuar a ler

Numa partida equilibrada, couberam ao Famalicão as melhores oportunidades de golo, tendo o Portimonense sido mais eficaz na finalização, ao concretizar duas das quatro ocasiões que construiu durante o jogo.Durante a primeira parte, o Famalicão mostrou maior objetividade no ataque, cabendo-lhe as melhores ocasiões de golo, a primeira logo aos dez minutos, com Mércio, isolado, a rematar para as mãos do guarda-redes Ricardo Ferreira.Aos 17 minutos, Mendes, na sequência de um pontapé de canto, fez a bola embater na barra da baliza algarvia e Quichini (31'), em boa posição, voltou a ameaçar a baliza, rematando ao lado.Apesar do maior ascendente do Famalicão, foi o Portimonense quem se mostrou mais eficaz, ao colocar-se em vantagem na única ocasião de perigo da primeira metade, com Pires (40') a finalizar com um remate colocado, após assistência de Gustavo.O Famalicão regressou do descanso disposto a anular a desvantagem, tendo Ivo Nicolau substituído o guarda-redes ao evitar que Dani (46') conseguisse igualar a partida, desviando quase em cima da linha de golo, oito minutos antes do Portimonense dilatar o marcador por intermédio de Pires (54'), num lance finalizado pelo melhor marcador da 2.ª liga, após um lance de bola parada.Até ao final, as duas equipas repartiram o domínio do jogo a meio campo, mas foi o Famalicão quem esteve sempre mais próximo de marcar, tendo o golo surgido apenas a nove minutos do final, por intermédio de Tozé Marreco (81'), que, isolado, rematou fora do alcance do guarda-redes algarvio.Jogo no Estádio Municipal de Portimão.Ao intervalo: 1-01-0, Pires, aos 40'2-0, Pires, 54'2-1, Tozé Marreco, 81'Ricardo Ferreira, Ricardo Pessoa, Ivo, Fidelis, Luís Mata, Fabrício, Pedro Sá, Gustavo (Ryuki, 90'), Gleison (Manafá, 75'), Paulinho (Tabata, 75') e PiresLeo, Ryuki, Tabata, Manafá, Zambujo, Sarpong e ChideraVítor OliveiraVictor Braga, Dani, Vilaça, Quichini, Jorge Miguel, Vítor Lima (Tozé Marreco, 57'), Perre, Mércio (Diogo Cunha, 79'), Gevaro, Carlão (Kisley, 68') e MendesEfremov, Diogo Cunha, Fred, Joel, Nuno Diogo, Kisley e Tozé MarrecoNandinhoRui Costa (AF Porto)Cartão amarelo para Lima (53'), Quichini (72'), Mércio (73'), Tabata (87') e Tozé Marreco (90'+3)cerca de 1.488 espectadores