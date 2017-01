Continuar a ler

A equipa de Vítor Oliveira manteve o primeiro lugar da tabela, com 52 pontos, aumentando a distância para o terceiro posto ocupado pelo Santa Clara para 17 pontos, enquanto o Desportivo das Aves, segundo, ficou provisoriamente a sete.O conjunto açoriano entrou melhor no jogo, com João Reis a dar o primeiro sinal de perigo, ao assistir Diogo Ribeiro que, na área, falhou o remate, com o guarda-redes algarvio fora do lance.Depois de um período inicial de domínio do Santa Clara, a formação de Vítor Oliveira equilibrou o jogo, mas sem que conseguisse criar lances de verdadeiro perigo para a baliza de Serginho.Até ao intervalo, Pires e Paulinho, em posição frontal, tiveram as melhores ocasiões de golo para algarvios, enquanto Diogo Ribeiro desperdiçou a única oportunidade dos açorianos da primeira parte.No segundo tempo, o Portimonense com maior "agressividade" atacante, assumindo o controlo do jogo e obrigando o Santa Clara a recuar no terreno e a defender mais perto da sua área, permitindo ao conjunto algarvio mais espaço para desenvolver um futebol apoiado.A superioridade dos algarvios acentuou-se e o golo acabaria por surgir, aos 60 minutos, através de Pires, que, na pequena área, recebeu o passe de Manafá rematando à meia-volta depois de tirar do caminho da bola o guarda-redes açoriano.A partir do golo, o Santa Clara tentou reagir, passando o jogo a desenvolver-se em toada de parada e resposta, com lances de perigo em ambas as balizas, protagonizados por Manafá, Pires e Stanley.Aos 66 minutos, os açorianos reclamaram grande penalidade, quando, na sequência de um lance de contra-ataque, Jadson evitou com o braço a progressão da bola na área algarvia, mas que o árbitro entendeu ter sido casual.Os algarvios também reclamaram uma grande penalidade, aos 75 minutos, lance em que Paulinho foi puxado na área açoriana, como árbitro a mandar prosseguir o lance.Até ao final, coube à formação do Santa Clara a melhor situação de golo, com Rui Silva, isolado e com o guarda-redes algarvio fora do lance, cabeceou ao lado.Portimonense-Santa Clara, 1-00-0.1-0, Pires (60 minutos)Ricardo Ferreira, Ricardo Pessoa, Jadson, Ivo, Lumor, Pedro Sá, Manafá (Fidelis, 78), Ewerton, Paulinho (Zambujo, 83), Amilton e Pires (Stanley, 78).Vítor Oliveira.Serginho, Rui Silva, Massaia, Accioly, Igor (Diogo Coelho, 80), Castanheira (Berny Burke, 67), Hugo Santos (Pineda, 67), Diogo Santos, Saldanha, João Reis e Diogo Ribeiro.Carlos PintoManuel Mota (AF Braga).Cartão amarelo para Ivo Nicolau (9') e Castanheira (63').Cerca de 2.000 espectadores.