Numa partida equilibrada em que ambos os conjuntos repartiram a posse de bola, foi, no entanto, a formação orientada por João Eusébio quem demonstrou maior objetividade no ataque, com maior número de oportunidades de golo.O líder Portimonense até entrou melhor no jogo, conseguindo dois lances de perigo nos primeiros dez minutos. O primeiro, através de Gleison (7'), a fazer a bola passar a escassos centímetros da baliza de Paulo Vítor. E o segundo, dois minutos depois, com Pires, isolado, a rematar por cima.A partir daqui e até ao intervalo, o jogo passou a ser disputado a meio-campo, tendo pertencido ao Varzim, através de lances de contra-ataque, as melhores ocasiões para abrir o marcador.Rui Costa (28'), Malele (40' e 45') puseram à prova os reflexos do guarda-redes algarvio, ao travar os remates dos avançados varzinistas.O segundo tempo começou praticamente com o golo do Varzim, lance em que Diego Barcelos (49') aproveitou a passividade do defesa central Ivo Nicolau - ao deixar a bola nos pés do jogador varzinista -, rematando colocado e fora do alcance do guarda-redes Ricardo Ferreira.Depois do golo, o Varzim recuou no terreno, passou a gerir a vantagem e, com grande coesão defensiva, foi anulando todas as investidas dos algarvios.As entradas de Zambujo e de Tabata deram maior vivacidade ao ataque algarvio, este último a conseguir a melhor oportunidade para evitar a derrota, quando, aos 70 minutos, isolado, foi incapaz de ultrapassar o guarda-redes Paulo Vítor.Até ao final, o Portimonense adiantou-se no terreno à procura do tento da igualdade, atrevimento que permitiu ao Varzim, em dois lances de contra-ataque, criar outras tantas situações para ampliar o marcador, com Diego Barcelos e Malele a errarem o alvo.Jogo no Estádio Municipal de PortimãoÁrbitro: Fábio Veríssimo (Leiria)Ricardo Ferreira, Ricardo Pessoa, Ivo, Fidelis, Luís Mata, Fabrício, Pedro Sá, Gustavo, Gleison (Tabata, 61'), Manafá (Zambujo, 58') e Pires (Chidera, 81')Suplentes não utilizados: Carlos, Ryuki, Brendon e HudsonTreinador: Vítor Oliveira.Paulo Vítor, Pedro Santos (Delmiro, 74'), Sandro, Nelson Agra, Rui Coentrão, Estrela, Leonel Olímpio, Diego Barcelos (Villagrán, 90'+1), Nelsinho, Rui Costa e Malele (Amimu, 86')Suplentes não utilizados: Paulo Cunha, Neta, Chikhaoui e EderTreinador: João EusébioAo intervalo: 0-0Marcador: Diego Barcelos (49')Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fidelis (43'), Nelson Agra (45'+1), Delmiro (79'), Leonel Olímpio (80') e Neta (89')Assistência: 2.211 espectadores