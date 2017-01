O Varzim anunciou esta quarta-feira a contratação do médio brasileiro Léo Dreyer, que chega ao clube nortenho cedido pelo Portimonense. O jogador, de 19 anos, esteve nas últimas a semana a treinar junto do plantel poveiro, tendo convencido o técnico do Varzim, João Eusébio, a avalizar a sua contratação.Leonardo Dreyer assinou um compromisso com o Varzim válido até ao final da época, depois de na primeira fase da temporada ter evoluído no Portimonense, também da 2.ª liga, mas não chegando a jogar.O médio de características ofensivas fez a sua formação em clubes brasileiros, como o Internacional de Porto Alegre, Palmeiras e Atlético Mineiro.

Autor: Lusa