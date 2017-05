Continuar a ler

O Portimonense chegou primeiro à baliza do Santa Clara através de um cruzamento de Manafá para Pires, que cabeceou por cima da baliza de Pedro Soares.A resposta da formação açoriana surgiu cerca de cinco minutos depois, com João Reis na esquerda a disparar para a baliza de Carlos, que 'voou' para segurar o nulo no marcador.A equipa algarvia foi obrigada a fazer uma substituição prematura devido à lesão de Fidélis, que deu lugar a Ewerton aos 19 minutos de jogo.Aos 42 minutos, Berny Burque construiu a jogada na direita que culminou com um remate em arco ao segundo poste, mas a bola saiu por cima da trave da baliza de Carlos.Nos dois minutos de descontos atribuídos na primeira parte pelo árbitro Tiago Martins, o Portimonense conseguiu chegar ao 1-0, num golo de Bruno Tabata com um remate rasteiro numa jogada confusa, depois de vários ressaltos ganhos pelos algarvios.Aos 54 minutos, Paulinho ampliou o marcador para o Portimonense aproveitando um erro do Santa Clara. Vítor Silva adiantou demasiado a bola e acabou por isolar o jogador algarvio, que correu para a grande área e, na cara de Pedro Soares, fez o 2-0.Cerca de dez minutos depois, Vítor Silva corrigiu o erro do lance do segundo golo do Portimonense e impediu a corrida de Paulinho isolado, após uma perda da bola de Ruben Saldanha.Aos 65 minutos, a formação açoriana reduziu a vantagem para 2-1, através de um excelente lance dos dois jogadores que tinham acabado de entrar em campo, com Hugo Santos a cruzar para o cabeceamento certeiro de Guilherme.Aos 86 minutos, o Santa Clara teve tudo para igualar o marcador, mas Pineda rematou à trava na sequência de um livre marcado por Hugo Santos.Já passava dos 90 minutos, quando o árbitro Tiago Martins foi bastante criticado pelos adeptos e equipa açoriana por cortar uma jogada de ataque, com Guilherme a dirigir-se sozinho para a área, alegadamente por falta sobre Sarpong.No final da partida os jogadores e equipa técnica do Portimonense fizeram a festa no relvado do Estádio de São Miguel com cerca de 30 adeptos que acompanharam a equipa aos Açores.Santa Clara - Portimonense, 1-2.0-1.1-0, Bruno Tabata, 45+2 minutos.2-0, Paulinho,54.2-1, Guilherme,65.Pedro Soares, Rui Silva, Accioly, Vítor Alves (Joel, 84), João Reis, Osama Rashid (Guilherme, 56), Pacheco, Ruben Saldanha, Pineda, Berny Burque (Hugo Santos, 56) e Clemente.(Suplentes: Rodolfo, João Dias, Diogo Santos, Telmo Castanheira, Hugo Santos, Guilherme e Joel Silva).Carlos Pinto.Portimonense: Carlos, Zambujo, Ivo, Lucas, Sarpong, Pedro Sá, Fidelis (Ewerton, 19), Paulinho (Chidera, 84), Manafá (Buba, 73), Bruno Tabata e Pires.(Suplentes: Ferreira, Ewerton, Gustavo, Chidera, Buba, Fabrício e Brendon).Vítor Oliveira.Tiago Martins (AF Lisboa).Cartão amarelo para Rui Silva (38), Ruben Saldanha (69), Accioly (75), Guilherme (77) e João Reis (90).579 espetadores.