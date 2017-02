Continuar a ler

O Sp. Covilhã entrou autoritário, a jogar com intensidade, subido no terreno e com maior posse de bola.Cedo os serranos criaram perigo. Logo no primeiro minuto da partida Erivelto serviu Harramiz, que surgiu nas costas dos centrais, mas o santomense, que só tinha de desviar para o fundo das redes, não conseguiu dominar o esférico.Aos quatro minutos foi Chaby, muito trabalhador na construção do jogo ofensivo serrano, a não conseguir chegar à bola.O Portimonense, retraído e sem criar problemas à defesa dos leões da serra, apenas por uma vez rematou à baliza, aos 23 minutos, por Fabrício, mas Igor Rodrigues resolveu.Ao minuto 26, a formação de Filipe Gouveia chegou à vantagem, numa jogada iniciada no corredor esquerdo por Diarra, que passou a Chaby. O médio emprestado pelo Sporting rematou forte de fora da área, o guardião algarvio não agarrou à primeira e na emenda Harramiz concretizou.Ainda antes do descanso o Covilhã voltou a assustar, mas Erivelto rematou torto.No reatamento Vítor Oliveira fez entrar o goleador Pires, só que foram os serranos quem estiveram à beira do segundo, quando Chaby assistiu Erivelto e o brasileiro rematou cruzado ao lado.Os algarvios passaram a ter mais bola, aumentaram a pressão e Fabrício rematou, para a defesa de Igor, mas eram os leões da serra que continuavam a criar perigo.Chaby arrancou pela direita, mas nem Medarious nem Harramiz conseguiram aproveitar a oferta. Depois, novamente a passe do médio, Diarra atirou o rasar o poste.Ao minuto 79, Gilberto falhou o penálti a castigar falta na área de Sarpong sobre Harramiz, ao rematar ao lado esquerdo da baliza de Ferreira.Quando estavam jogados 87 minutos Pires cabeceou no coração da área, mas Igor Rodrigues, com uma defesa vistosa, segurou a vantagem. Fabrício ainda rematou ao lado. Já nos descontos o serrano Ponde fez a bola passar a centímetros do poste.Ao intervalo: 1-0.1-0, Harramiz, 26'Igor Rodrigues, Mike, Zé Pedro, Joel, Soares, Diarra, Gilberto, Chaby (Sambinha, 67'), Medarious (Pintassilgo, 79'), Harramiz e Erivelto (Ponde, 74')Igor Rodrigues, Prince, Ponde, Pintassilgo, Zarabi, SambinhaFilipe GouveiaRicardo Ferreira, Ricardo Pessoa, Ivo, Marcel (Sarpong, 60'), Luís Mata, Pedro Sá, Hudson (Pires, 46'), Gustavo (Paulinho, 65'), Zambujo, Tabata, FabrícioSuplentes: Leo, Paulinho, Pires, Dleison, Manafá, Sarpong, ChideraVítor OliveiraCarlos Macedo (AF Braga)Cartão amarelo a Gilberto (35'), Pedro Sá (50'), Medarious (72'), Ivo (75'), Sarpong (77'), Diarra (80').Cerca de 250 pessoas