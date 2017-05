Se o Portimonense conquistar o título da 2ª Liga no próximo domingo o massagista José Manuel Proença, e mais aqueles que se lhe quiserem juntar, subirá à Fóia a pé, num trajeto de 34 quilómetros, repetindo o sucedido noutras ocasiões, em momentos importantes do historial dos alvinegros.

Proença fez a ligação entre Portimão e o ponto mais alto do Algarve em 2010, aquando da última subida à 1ª Liga, e também em 2012, depois de garantida a permanência na 2ª Liga. Antes celebrou da mesma forma os dois últimos títulos nacionais conquistados pelo Sporting (2000 e 2002).

Continuar a ler

O treinador Vítor Oliveira, ao saber da tradição, incentivou Proença, e ontem, no decurso de um almoço oferecido pelo adepto e ex-dirigente João Veiga ao staff técnico, fez mesmo uma promessa: paga o jantar ao massagista no dia (da próxima semana) em que ocorrer a subida à Fóia.

Vítor Oliveira garante que acompanhará a caminhada... de carro e José Manuel Proença, que conta 70 anos, disporá do apoio da equipa médica. Conforme sucedeu nas anteriores ocasiões, a ida à Fóia terá paragem em Monchique, à hora do almoço, antes da parte mais dura do percurso, os (muito inclinados) sete quilómetros finais.

Para que a caminhada à Fóia se concretize é necessário, primeiro, o Portimonense conquistar o título, vencendo o Santa Clara nos Açores. Empate ou derrota também servirá, desde que o Aves não ganhe ao Fafe.