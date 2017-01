Continuar a ler

A primeira parte foi jogada com qualidade, com ambas as equipas com processos bem definidos. O União da Madeira cedo chegou ao golo, quando, aos seis minutos, num rápido desdobramento ofensivo, Nduwarugira centrou e Kwame N'Sor surgiu solto na área a inaugurar o marcador. O jogo manteve uma boa intensidade, mas apenas nos derradeiros minutos da etapa inicial ganhou maior emoção.Aos 41 minutos, na sequência de um canto, Jadson cabeceou por cima, para, na resposta, Rodrigo Henrique assistir Kwame N'Sor que cabeceou fraco para defesa de Ricardo Ferreira. No minuto seguinte, Manafá restabeleceu a igualdade, num remate colocado e fora do alcance de Nilson.A segunda metade foi mais intensa e começou praticamente com uma grande oportunidade de golo para o Portimonense, com Chidera, aos 47 minutos, a cabecear para grande defesa de Nilson.Contudo, foram os madeirenses que voltaram para a frente do marcador num rápido contra-ataque, com Rodrigo Henrique a assistir Kwame N'Sor, que surgiu oportuno a finalizar, aos 56'. Dois minutos volvidos, os madeirenses poderiam ter ampliado a vantagem, num veloz contra-ataque, novamente com Rodrigo Henrique a trabalhar bem e a assistir Kwame N'Sor, que ganhou metros, mas não superou Ricardo Ferreira.O Portimonense procurou reagir, com Vítor Oliveira a enviar essa mensagem para o campo, com três alterações praticamente em simultâneo e, aos 62 minutos, Ewerton rematou para defesa segura de Nilson.Apesar dessa tentativa de resposta, foi o União da Madeira a estar melhor no jogo, muito coeso defensivamente e aproveitando bem os espaços concedidos pelo Portimonense. O terceiro golo haveria de chegar, aos 83 minutos, numa grande penalidade, a punir falta de Brendon sobre Mica, convertida por Kwame N'Sor.Ao intervalo: 1-11-0, Kwame N'Sor, 06 minutos.1-1, Manafá, 42'.2-1, Kwame N'Sor, 56'.3-1, Kwame N'Sor, 83' (grande penalidade).Nilson, Tiago Moreira, Jaime Simões, Kusunga, Rúben Lima, Sérgio Marakis, Nduwarugira, Mica, Rodrigo Henrique (Nuno Viveiros, 71), Flávio Silva (Ryan Ramos, 77) e Kwame N'sor (Cédric, 88).(Suplentes: Tony, Tiago Ferreira, Carlos Manuel, Cédric, Ryan Ramos, Nuno Viveiros e Luan).Treinador: Jorge Casquilha.Ricardo Ferreira, Ricardo Pessoa, Ivo Nicolau, Jadson (Brendon, 61), Luís Mata, Pedro Sá, Paulinho, Ewerton, Chidera (Gleison, 59), Manafá (Bruno Tabata, 61) e Pires.(Suplentes: Carlos, Bruno Tabata, Gleison, Gustavo, Zambujo, Marcel e Brendon).Treinador: Vítor Oliveira.Rui Oliveira (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Brendon (82').Cerca de 1.800 espectadores.