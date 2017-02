Continuar a ler

Vítor Oliveira sublinha que "estamos focados na nossa equipa, nos erros que temos cometido e nas más exibições registadas com alguma frequência nos últimos tempos. As outras situações passam-nos um pouco ao lado mas merecem também atenção e parece-nos que o primeiro classificado deve sempre justificar alguma atenção por parte do Conselho de Arbitragem, no que concerne às nomeações."Para o jogo deste domingo, com o Fafe, foi escalado António Nobre, de Leiria e na última quarta-feira, na Covilhã, esteve Carlos Macedo, de Braga, dois árbitros em tirocínio para os escalões profissionais (escalão C2N3, estágio para ascender a C1, o mais elevado).O Fafe, sustenta Vítor Oliveira, "irá apresentar-nos dificuldades, pois tem vindo a crescer, em larga medida fruto dos bons resultados alcançados fora. Nós não estamos num bom momento e precisamos de voltar às vitórias, esperando contar com o apoio dos sócios, num jogo muito importante."O Portimonense "não joga em casa no período da tarde há muito tempo e isso acabará seguramente por chamar mais sócios e adeptos. Vivemos uma fase complicada mas estamos convencidos de que daremos a volta a esta situação. Queremos ganhar e sabemos que se jogarmos bem estaremos mais perto do triunfo."