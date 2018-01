Continuar a ler

Alexandre Santos, de 41 anos, foi apresentado em conferência de imprensa, sendo que vai abraçar pela primeira vez um projeto como treinador principal, sucedendo a Filipe Martins, num contrato que termina no final da época.Adjunto de José Peseiro no FC Porto, no Sporting de Braga, no Al-Ahly, do Egipto e na seleção da Arábia Saudita, o técnico reconhece que o desafio de manter o Real no segundo escalão é "arriscado e extremamente ambicioso", mas acredita que no final da temporada estará a "festejar a manutenção".Contudo, o antigo adjunto deixou claro que não promete nada e frisou que vai apenas "trabalhar de forma dura", acreditando que no fim irá "conseguir" o objetivo.Questionado sobre o facto de nunca ter orientado uma equipa como técnico principal, e se isso poderia ser uma vantagem, Alexandre Santos desvalorizou."Quem jogam são os jogadores e são liderados por mim a partir de hoje. Posso ter essa vantagem, mas não a vejo como vantagem. Há outras equipas em mudança e haverão mais. Há essa vantagem de trazer algo de novo, de os jogadores darem mais. Daqui a três ou quatro jogos espero estarmos mais próximos da 'linha de água'", argumentou.Por fim, apontou os aspetos a melhorar na sua equipa, falando em "coragem" para lutar com os adversários."Há que equilibrar alguns processos, melhorar situações que dizem respeito à capacidade de evitar as oportunidades de golo dos adversários, diminuir isso. Marcamos bastantes golos, mas sofremos bastantes. Temo que ser corajosos para enfrentar adversários que estão mais a cima na tabela", frisou.Alexandre Santos será coadjuvado por Nuno Loureiro, Pedro Saraiva, Tiago Silva e Nuno Carrilho, numa equipa técnica da qual saíram Bruno Carvalho e Pedro Gasparino.O Real Massamá ocupa o último lugar da tabela da 2ª Liga, com 17 pontos, menos três que o penúltimo classificado, o Sporting de Braga B, ao fim de 21 jornadas realizadas.