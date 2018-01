Está escolhido o novo treinador do Real. Tal como Record noticiou em primeira mão, Alexandre Santos vai orientar a equipa da linha de Sintra. O treinador assistiu ontem ao jogo entre Real e U. Madeira, que os da casa venceram por 3-1, e será hoje apresentado como novo treinador. Alexandre Santos, de 41 anos, foi adjunto de José Peseiro. Trabalhou com o técnico no Al Wahda, Al Ahly e FC Porto. Desde a época passada, Alexandre Santos tem procurado um novo desafio para a sua carreira e será no Real que vai ter a primeira experiência como treinador principal.

Autor: André Ferreira