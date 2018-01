Continuar a ler

Após 20 jornadas, o Real ocupa o 20.º e último lugar da 2ª Liga, com 14 pontos, menos seis do que o Vitória de Guimarães B, 19.º colocado. No Real, o atleta formado no Sporting terá a concorrência do habitual titular, Tom Santos, e de Patrick Costinha.Após 20 jornadas, o Real ocupa o 20.º e último lugar da 2ª Liga, com 14 pontos, menos seis do que o Vitória de Guimarães B, 19.º colocado.

O guarda-redes do Estoril Luís Ribeiro vai jogar até ao final da temporada no Real, equipa estreante na 2.ª Liga, disse esta quinta-feira à agência Lusa o assessor de imprensa do clube de Sintra.O guardião, de 25 anos, ainda não tinha somado qualquer minuto na presente temporada e, com a chegada do brasileiro Renan Ribeiro no mercado de inverno, a luta por um lugar na baliza ficou ainda mais complicada, juntamente com Moreira e Thierry Graça.

Autor: Lusa