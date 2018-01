Continuar a ler

Ainda assim, o Real "expressa o reconhecimento e agradecimento" pelo trabalho desenvolvido até aqui e enaltece a "paixão e dedicação" que teve à frente do clube.



No curto comunicado emitido, o Real adianta também que um novo técnico irá ser apresentado em breve.



O técnico Filipe Martins colocou esta terça-feira à disposição o lugar de treinador principal do Real, clube estreante na 2.ª Liga, que apresentará dentro em breve o seu substituto.O treinador, de 39 anos, conseguiu o feito inédito de subir com a equipa de Sintra ao segundo escalão, mas os maus resultados na presente temporada e o consequente último lugar da tabela, com apenas 14 pontos, levaram Filipe Martins a abdicar do cargo.