O Real já inscreveu quatro reforços de inverno e pode contratar mais três – porque dois jogadores não cumpriram nem um minuto. Esta renovação é essencial. "Já notava melhorias, a equipa está a crescer e agora teremos mais opções. Temos de integrar os novos e reorganizar o plantel. Faltam 19 finais e não é impossível a permanência. São 58 pontos em jogo, temos de fazer mais 30", assume.E como se motiva o plantel nestas circunstâncias? Filipe Martins explica: "Recordando exemplos recentes. Na época passada, Leixões e Famalicão também estiveram em zona de descida e salvaram-se. Na Liga NOS também houve o caso do Tondela, que nas últimas sete jornadas conseguiu fazer mais pontos do que no resto do campeonato."