Carlos Vinícius está mais perto de dar o salto para grandes voos. É que o Nápoles garantiu a opção de compra do avançado que tem estado em grande destaque ao serviço do último classificado da 2ª Liga. O brasileiro, de 22 anos, é o melhor marcador da competição, com 11 golos – tal como Heriberto, do Benfica B –, e irá continuar na equipa de Monte Abraão até ao final da temporada. Quando a época terminar, o emblema italiano irá decidir o que fazer relativamente a Carlos Vinícius, uma vez que passou a ter prioridade sobre o seu passe.O canarinho é um dos poucos motivos de sorrisos no Real, que recentemente ficou sem treinador, devido à demissão apresentada por Filipe Martins. No entanto, é certo que Carlos Vinícius não deixará de estar às ordens do técnico do último classificado da 2ª Liga, pelo menos até ao final da temporada.Ainda assim, o Real continua à procura de reforços para fechar o plantel neste mercado de inverno. A equipa da linha de Sintra está à espera de documentação para oficializar a chegada do atacante Jefferson Nem, por empréstimo do Estoril, ao passo que os dirigentes continuam a estudar várias possibilidades para reforçar o centro da defesa, um dos sectores mais debilitados da equipa.

Autor: André Ferreira