"A equipa está em último lugar, portanto podemos dizer que é um projeto de risco, mas ‘quem não arrisca não petisca’. Ele e o Real têm condições para garantir a permanência na 2ª Liga", frisa.



Semelhanças com Peseiro



A forma de entender o futebol de ambos tem "pontos em comum", diz, lembrando que Alexandre Santos tentava "acrescentar algo" ao trabalho base do treinador principal. "Tinha sempre ideias e participava muito no trabalho coletivo da equipa técnica", recorda, acrescentando: "Nas minhas equipas, os adjuntos intervêm no processo de construção, execução e avaliação do treino, assim como na preparação da competição. O mais importante é ter uma ideia de jogo e conseguir concretizá-la."



Alexandre Santos, de 41 anos, assumiu esta semana o comando técnico do Real naquele que é o seu primeiro desafio como treinador principal. José Peseiro, de quem foi adjunto entre 2010 e 2017, garante que este "está mais do que preparado"."Disse-lhe que a escolha era dele. Estas decisões dependem dos objetivos de carreira dele e incentivei-o neste projeto de vida ", conta a Record. "Surgiu esta oportunidade e ele entendeu que lhe podia dar experiência, treinar numa Liga onde nunca esteve e abrir novas portas. Ele já tinha tido alguns convites e viu que este era um projeto que lhe agrada", refere José Peseiro, que acredita no sucesso do pupilo.

Autor: Paulo Jorge Rocha