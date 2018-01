O Real, estreante na 2.ª Liga esta temporada, anunciou esta sexta-feira os regressos de Thabo Cele e de Matheus Leal, que já tinham representado o clube de Sintra na época passada, por empréstimo do Benfica.Depois das confirmações de Paulo Monteiro, proveniente do Feirense, e de Gildo Lourenço, do Marítimo, o médio sul-africano e o defesa brasileiro chegam ao último classificado do segundo escalão para "ajudar o clube a conquistar o seu objetivo", conforme se pode ler na página oficial do facebook do Real Massamá.De saída do conjunto orientado por Filipe Martins estão os centrais Sérgio Oulu e Dmytro Lytvyn, bem como os avançados João Oliveira e Matheus Iacovelli.

Autor: Lusa