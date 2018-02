A vitória obtida em Coimbra permitiu ao Santa Clara juntar-se à Académica, FC Porto B e Nacional no grupo dos clubes com mais pontos conquistados fora de casa. Em onze jogos disputados fora dos Açores foram conquistados 16 pontos (o Nacional tem 12 jogos). Um registo positivo devido às cinco vitórias conquistadas diante do Cova da Piedade, Gil Vicente, Sp. Braga B, Benfica B e Académica, assim como o empate com o Real.

A formação açoriana tem compensado assim alguns deslizes em casa, onde soma duas derrotas e cinco empates, com a conquista de muitos pontos fora de casa que mantêm a equipa na luta pelo objetivo da subida de divisão.

O treinador, Carlos Pinto, já admitiu que, por vezes, sente mais dificuldades a jogar no estádio de São Miguel devido aos esquemas defensivos das formações adversárias, que se apresentam com ‘blocos baixos’, condicionando a capacidade e organização ofensiva do Santa Clara. Quando a equipa joga fora do arquipélago acaba por beneficiar de adversários a jogar numa tática mais ofensiva e aproveita os espaços para marcar mais golos. Refira-se que o Santa Clara é a quarta equipa com mais golos no campeonato como visitante, com um registo de 16 golos em 11 partidas.

Autores: Luís Pedro Silva