O defesa formado no FC Porto, internacional desde os sub-16 aos sub-21, é um dos jogadores mais experientes no campeonato e tem sido um dos mais utilizados esta época pelo treinador Carlos Pinto. João Pedro – que chegou aos Açores a recuperar de uma operação a um menisco – tardou em afirmar-se como titular, mas depois de agarrar a oportunidade nunca mais saiu do centro da defesa. Nas últimas seis jornadas tem formado dupla com Accioly e os resultados são positivos: seis jogos e dois golos sofridos.



O defesa destaca-se também pela sua capacidade ofensiva. No Santa Clara foi escolhido como um dos marcadores dos penáltis, mas também já esteve próximo de celebrar em outros lances de bola parada.

Vinte e um golos em 184 jogos na 2ª Liga. É este o registo de João Pedro, defesa-central de 30 anos, que chegou esta época ao Santa Clara e marcou pela primeira vez com a camisola açoriana diante do Gil Vicente, colocando a equipa na liderança. Trata-se de um bom prenúncio para a formação de São Miguel.João Pedro regista já duas promoções na 2ª Liga. Na última temporada subiu com o Aves, tendo apontado cinco golos, enquanto em 2009/10, ajudou na festa do Portimonense, tendo marcado um golo.

Autor: Luís Silva