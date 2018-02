O Santa Clara está há 81 dias sem sofrer um golo no Estádio de São Miguel. Um registo impressionante e que tem contribuído para a recuperação da formação açoriana no campeonato.

É preciso recuar a 3 de dezembro do ano passado para encontrar o último golo sofrido pelo Santa Clara em casa. Rochez, avançado do Nacional, foi o último a cometer a proeza de bater o guarda-redes dos açorianos no seu terreno. O treinador, Carlos Pinto, tem destacado a solidez defensiva e garante que vai continuar a apostar na "organização defensiva" para atingir o objetivo de subir de divisão.

Continuar a ler

A formação açoriana beneficia de um bloco defensivo com uma larga experiência neste campeonato. O guarda-redes Serginho soma 267 jogos, Vítor Alves tem 166, Accioly 258, João Pedro 183 e João Reis 149. Ou seja, o quinteto defensivo mais utilizado, recentemente, por Carlos Pinto conta com 1.023 jogos realizados na 2ª Liga. Um fator que poderá ser decisivo quando a equipa se prepara para entrar na reta final do campeonato e está apenas a um ponto dos lugares que dão acesso à promoção.

Esta jornada o Santa Clara vai receber em casa o Gil Vicente, uma equipa no extremo oposto desta estatística visto que já não marca um golo fora de casa desde 10 de dezembro. Curiosamente, o último golo dos gilistas até foi apontado numa deslocação à ilha... mas da Madeira.



Arouca apresenta registo próximo



Analisando as últimas cinco jornadas, como visitadas, das equipas candidatas à subida apenas o Arouca, com um golo sofrido, se aproxima do Santa Clara. A formação liderada por Miguel Leal até tem o melhor registo defensivo nas partidas em casa, tendo apenas sofrido três golos em 12 jogos. Nas últimas cinco rondas em casa o Leixões sofreu quatro golos, o Nacional cinco, a Académica seis, o Penafiel sete e o Ac. Viseu foi mais permissivo defensivamente, com 12. De acrescentar que as únicas equipas invictas nos jogos em casa são o Arouca e o Leixões.