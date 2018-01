O Sporting B regressa a casa, diante do Real, num desafio que os leões encaram como podendo representar... bem mais do que três pontos. Isto porque a equipa está ciente do momento menos bom que atravessa, tanto que, caso não derrote hoje o ‘lanterna-vermelha’ da tabela, entrará na pior seca de triunfos da temporada.

Os leões de Luís Martins estão há já quatro jogos sem vencer: a última vez foi ainda no ano passado, a 16 de dezembro, na receção ao Varzim (1-0). Desde então, seguiram-se duas derrotas - ambas em Alcochete - frente ao V. Guimarães B (1-2) e ao Sp. Covilhã (0-1). E para além do empate em Viseu (1-1) na última jornada, contou-se um outro em Braga, com a formação secundária dos minhotos (0-0).

Um registo que, naturalmente, não passa despercebido ao plantel, que, por intermédio do médio Paulinho, salientou o desejo de dar já hoje a volta à situação, que coloca o Sporting B num perigoso 13º lugar, nove pontos acima do Real. "Temos vindo a trabalhar no duro. Temos à nossa espera um jogo difícil, mas sabemos que todos serão assim. Estamos a precisar de pontos mais do que eles e vamos fazer o nosso melhor pela vitória", disse o brasileiro, de 21 anos, à Sporting TV. Sai um, ‘entram’ dois Luís Martins já não poderá contar com Wallyson, médio brasileiro que se apresenta hoje no V. Setúbal. Ainda assim, ‘ganhou’ dois reforços: Demiral e Rafael Barbosa. Tanto o central como o médio cumpriram, diante do Ac. Viseu, um jogo de suspensão, estando por isso aptos para integrar o lote de opções para hoje.

Autor: Ricardo Granada