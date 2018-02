Demiral vai regressar ao eixo da defesa, formando dupla com Kiki. O central, de 19 anos, foi utilizado por Luís Martins, na última jornada, como defesa-esquerdo, no jogo que os leões perderam, por 3-1, com o Cova da Piedade. Durante o encontro e quando o Sporting B já perdia, o treinador arriscou, retirou de campo Kiki e voltou a utilizar Demiral no meio.

Expulso no jogo com o Sp. Covilhã, a contar para a jornada 20, cumpriu castigo na viagem a Viseu e, desde então, foi Kiki que aproveitou a oportunidade para fazer dupla com Ivanildo. Desta feita, é o internacional sub-21 português que é baixa, por castigo (viu o 5º amarelo no último jogo), na equipa do Sporting B, o que obriga o técnico dos leões a mexer na equipa.

Assim, Kiki e Demiral voltam a fazer dupla no eixo da defesa cerca de seis meses depois. A última vez que os dois jogadores estiveram juntos em campo foi a 20 de agosto de 2017, na deslocação a Monte Abraão, onde o Sporting B venceu o Real, por 2-1. Aliás, os dois centrais fizeram dupla nas três primeiras jornadas do campeonato (Sp. Covilhã, Ac. Viseu e Real). Pior defesa Este é um momento complicado para Luís Martins mexer no eixo da defesa. O Sporting B sofreu 39 golos e é, a par do Real, a pior defesa da 2ª Liga. Os leões tentam fugir aos últimos lugares. Ocupam por esta altura o 14º lugar, com 29 pontos, mais seis do que o Gil Vicente, primeira equipa em zona de descida. Do outro lado estará o U. Madeira, também aflito na classificação.

Autor: André Ferreira