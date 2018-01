O União da Madeira continua a reforçar o seu plantel. O médio André Carvalhas vai ser a próxima aquisição para o plantel liderado por Ricardo Chéu. Este futebolista vai chegar ao Funchal e irá vincular-se aos azuis e amarelos por uma temporada e meia, num regresso ao seu país. Na presente época atuava no campeonato moldavo, vestindo as cores do FC Zaria Balti (disputou a Liga Europa), onde foi utilizado em 4 partidas. Em Portugal, no último ano representou o Cova Piedade onde jogou 30 jogos e marcou 2 golos. Como curiosidade, refira-se que André carvalhas quando jogava no Tondela na época 2014/15, marcou um golo aos 90+3’ frente ao Freamunde, empatando a partida, dando dessa forma a subida de escalão aos madeirenses que tinham vencido o Oriental por 3-0.

O presidente Filipe Silva está agora a ultimar a contratação de um jogador que possa fazer várias posições na frente de ataque. Quanto a Tiago Almeida, um extremo de 27 anos e que atua nos romenos do CSMS Iasi, chegou a estar apontado como reforço dos madeirenses, mas sua ida para a Madeira não se vai concretizar. Por isso, as atenções unionistas estão já voltadas para outro futebolista.

Autor: João Manuel Fernandes