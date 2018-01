Continuar a ler

Segundo o presidente reeleito, as linhas gerais que orientarão esta nova gestão, apontam para "uma aposta forte na formação e no merchandising, de forma a obter receita", bem como "numa estabilização da tesouraria", surgindo como grande aposta "a entrada de um investidor, com o qual já existem negociações avançadas, pois é necessário a injeção de capital".O dirigente afirmou ainda, que a entrada do investidor implicará a "redução do capital social do clube para o mínimo exigível, ficando o restante na posse desse investidor", o que envolverá a "marcação de uma Assembleia Geral do clube para aprovação por parte dos sócios".Tendo também como meta a redução de custos, a contratação de um 'outsourcing' será o passo seguinte.O grande objetivo no campo desportivo, passa por "procurar levar o União da Madeira de novo à 1ª Liga, tentando com estabilidade financeira, manter o grosso dos jogadores desta época, procurando apetrechar a equipa para na próxima temporada chegar à 1ª Liga".O Conselho de Administração liderado por Filipe Silva, será composto por Aurélio Sousa, num processo de continuidade, que ficará ligado à área financeira e Tomás Faustino na área administrativa.Na Assembleia Geral permanecem o presidente Estanislau Barros e o vice-presidente Miguel Freitas, surgindo como vogal Danilo Melim. O Conselho Fiscal continuará a ser liderado por Carlos Lisboa Nunes.Filipe Silva comanda o clube madeirense desde julho de 2013, depois de suceder a Jaime Lucas, tendo como ponto alto da sua liderança, a subida à I Liga na temporada 2014/2015, 20 anos após a última participação no escalão mais elevado do futebol luso.O União da Madeira ocupa o 16.º lugar, da 2ª Liga, com 23 pontos, recebendo na próxima jornada, a 23.ª, às 15h00, no estádio do Complexo Desportivo da Madeira, o Gil Vicente, 17.º com 23 pontos.