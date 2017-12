O U. Madeira anunciou este domingo a contratação do central Miguel Lourenço que assinou pelos madeirenses por uma época e meia.O defesa, de 25 anos, esteve na última época ao serviço do Zira FK (da 1.ª Liga do Azerbaijão), por empréstimo do V. Setúbal.Miguel Lourenço foi formado nos sadinos e soma 41 jogos na 1.ª Liga, 20 na 2.ª Liga e 9 internacionalizações pelas camadas jovens das seleções nacionais (sub-16, sub-17, sub-18 e sub-21).