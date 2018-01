Sérgio Marakis, médio de 26 anos que deixou o União da Madeira no final de 2017, por incumprimento salarial do clube, ganhou a ação que tinha contra o União.A Comissão Arbitral Paritária, sabe, considerou válida a rescisão do contrato do antigo capitão dos madeirenses com o clube, que terá agora de pagar os salários em atraso a Sérgio Marakis.O médio português, refira-se, está sem clube desde o final do ano passado, quando vários jogadores do União da Madeira deixaram o clube devido a salários em atraso. Orlandic, avançado montenegrino, foi um deles.

Autor: Pedro Ponte