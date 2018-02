Continuar a ler

Esta não será a primeira vez que Donato comete uma falha em termos de horários, e como tal, Ricardo Chéu achou por bem fazer ver ao jogador que o seu comportamento não era o melhor, nem o esperado para um defensor que já jogou ao mais alto nível no Brasil e que aquando da sua chegada a Portugal, revelou que vinha para relançar a sua carreira e permanecer na Europa em outro campeonato. Até ao momento, o central atuou em duas partidas, totalizando 180 minutos.



Multa por falta de apanha bolas

Mas se o resultado frente aos homens dos Açores não foi bom, o União viu ainda o Conselho de Disciplinam da FPF aplicar uma multa de 108 euros, por falta de apanha bolas. Nesse encontro, apenas 4 jovens estiveram nessas funções. O argumento do mau tempo que se fez sentir, não convenceu os responsáveis federativos que aplicaram uma sanção aos azuis e amarelos. Esta não será a primeira vez que Donato comete uma falha em termos de horários, e como tal, Ricardo Chéu achou por bem fazer ver ao jogador que o seu comportamento não era o melhor, nem o esperado para um defensor que já jogou ao mais alto nível no Brasil e que aquando da sua chegada a Portugal, revelou que vinha para relançar a sua carreira e permanecer na Europa em outro campeonato. Até ao momento, o central atuou em duas partidas, totalizando 180 minutos.Mas se o resultado frente aos homens dos Açores não foi bom, o União viu ainda o Conselho de Disciplinam da FPF aplicar uma multa de 108 euros, por falta de apanha bolas. Nesse encontro, apenas 4 jovens estiveram nessas funções. O argumento do mau tempo que se fez sentir, não convenceu os responsáveis federativos que aplicaram uma sanção aos azuis e amarelos.

O defesa Rafael Donato foi ausência notada no treino desta sexta-feira que decorreu no relvado da DRJD, na Camacha. Em termos de boletim clínico não consta o seu nome. Até porque, o jogador foi suplente frente ao Santa Clara na última partida disputada na Ribeira Brava.apurou que o central chegou tarde à concentração no complexo unionista que antecede a sessão de trabalho. A equipa técnica não gostou e o futebolista foi recambiado para casa. Resta agora saber se o brasileiro irá chegar a horas aos trabalhos agendados para amanhã, às 10 horas, no relvado de treinos unionista.

Autor: João Manuel Fernandes