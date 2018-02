Continuar a ler

E ainda sobre o onze açoriano: "O Santa Clara é uma equipa que em qualquer campo tenta conquistar os 3 pontos. Vem de um ciclo positivo, com duas vitórias frente aos dois primeiros classificados, FC Porto B e Académica. Isto demonstra bem o poderia da sua equipa, embora, como é normal nesta segunda Liga, teve um momento menos bom. Agora, espero um adversário que vem aqui discutir os 3 pontos, sendo bom para o jogo em si e para o futebol".Jogando perante os seus adeptos, os madeirenses querem voltar a vencer depois de duas igualdades e muitos golos desperdiçados. "Em casa, com o apoio dos nossos adeptos, temos de assumir a responsabilidade de ganhar mais vezes. Fora conseguimos este triunfo que já tinha dito que iria acontecer face ao trabalho desenvolvido, sendo importante esta vitória com o Sporting B".Longe já vão os tempos em que a convocatória azul e amarela não continha 18 jogadores. "Hoje em dia conseguimos ter uma convocatória completa e com muitas opções, ficando de fora jogadores que trabalham arduamente para jogar e não o conseguem", afirmou com orgulho. E prosseguiu: "Trabalhando em conjunto com o departamento médico, conseguimos ter toda a gente disponível para uma convocatória, pois conseguimos recuperar jogadores que até vinham de longas paragens. Hoje tenho dores de cabeça positivas".Com a chegada de Ricardo Chéu, em termos pontuais, o União estabilizou, deixando os lugares mais incómodos. "Estamos acima da linha de água desde o meu segundo jogo. É mérito dos jogadores pelo trabalho e esforço que desenvolvem. Nos 7 jogos que estou à frente do União, a média pontual permitiria estar entre os 8 primeiros classificados. Só que o campeonato começou há mais tempo. Quero continuar com esta senda de bons resultados e se possível melhorar a média pontual, pois seria importante, e tenho ambição isso. Se continuarmos assim não iremos cair na zona dos aflitos. Não me recordo de ver uma média pontual tão baixa como esta na 2ª Liga, provando que há muita competição e todos podem lutar pela subida", finalizou.O departamento médico do conjunto da Madeira está agora bem mais calmo. Para além de Mica Silva se vai regressar na próxima temporada, Danilo Dias já trabalha no campo e está para breve a sua integração sem qualquer limitação. Mas o defesa Laércio não vai poder defrontar o conjunto dos Açores. É que o brasileiro sofreu uma rotura no gémeo esquerdo e vai ficar de fora nas próximas duas semanas. Hoje, o avançado Betinho saiu mais cedo queixoso no pé esquerdo, mas deve estar disponível para o embate de domingo.