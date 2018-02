Continuar a ler

E prosseguiu a sua análise ao momento da equipa: "Em casa sabíamos que íamos ter um teste muito difícil frente a um Santa Clara, que vinha de duas vitórias frente aos primeiros classificados, e isso dizia bem o poderio da equipa. Num jogo em que pensávamos que estava controlado, provavelmente, terminando com um empate, acabámos por cometer um erro e perdemos. Temos de nos focar, não no passado, mas aquilo que vai ser este último terço do campeonato, faltando ainda 13 jogos, que serão difíceis como é esta 2ª Liga, mas de certeza que a reação será positiva e só dependemos de nós. No final é que se fazem as contas e iremos estar numa posição mais condizente com o valor desta equipa".O próximo opositor é um dos candidatos assumidos para chegar à 1ª Liga. O Leixões também mudou o comando técnico e isso tona-o menos previsível. "O Leixões também mudou de equipa técnica, com a entrada do Chaló. Estão num processo de adaptação, mas é um clube que investiu forte para subir de divisão. Jogam em casa, com uma massa associativa bastante exigente e isso até pode jogar a nosso favor se formos capazes de impor o nosso jogo. Vamos lá disputar os 3 pontos e acredito que podemos vencer novamente fora de casa, como já o fizemos, dando o clique que faltava nesse aspeto", afirmou o líder dos azuis e amarelos.Depois do mercado de inverno, o plantel do União ficou apetrechado com várias soluções. O treinador mostra-se satisfeito e diz que não tem um onze ideal. "Não existe um onze ideal. Olhando para o plantel temos de perceber que todos são úteis e que todos já jogaram. O que estamos cada vez mais próximos de atingir é ao nível físico, pois sentimos que éramos uma equipa que quebrava constantemente nos jogos, por falta de capacidade física. Agora já conseguimos responder durante os 90 minutos e mesmo numa fase final do jogo. Cada vez existem mais soluções, para utilizar face à estratégia que definimos, em função do adversário", finalizou.