O União da Madeira informou esta quinta-feira que, na sequência do processo disciplinar instaurado ao jogador Sidy Sagna, acordou com o mesmo a revogação do contrato de trabalho, com efeitos imediatos.O médio senegalês, de 27 anos, chegou à Madeira no início desta temporada, tendo alinhado em 27 partidas.

Autor: João Manuel Fernandes