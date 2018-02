Pedro Miguel tem hoje mais um elemento na sessão de treino. O extremo luso-guineense, emprestado pelo Moreirense, esteve ainda em Moreira de Cónegos nestes primeiros dias de fevereiro a tratar da conclusão da sua situação clínica na sequência de uma lesão grave que o fez parar durante vários meses. "Fiquei impressionado com o jogo da Oliveirense contra o V. Setúbal, na final four da Taça CTT. Nem parecia uma equipa de 2ª Liga, mas de primeira. A forma como jogaram e dominaram o adversário foi fantástica. Jogaram muito à bola! Confesso que foi esse jogo que me tirou as dúvidas", afirmou, em exclusivo a Record, Fati, partilhando um pouco a razão pela qual escolheu o clube de Oliveira de Azeméis.

Mesmo assim, o avançado teve igualmente outros fatores que conduziram à sua escolha. "É verdade que tive diferentes propostas para jogar, inclusive do escalão principal, mas a minha escolha recaiu na Oliveirense e é aqui que considero que posso ser bem mais feliz", salientou.

Por fim, e após uma primeira metade de época praticamente parado, Fati está desejoso de voltar a competir. "Estou com muita ansiedade para dar início aos treinos. Nesta meia época quero disputar o máximo de jogos possíveis. Tenho de ver o que é melhor para mim", referiu.



Filipe Gonçalves foi conselheiro



O médio-defensivo do emblema de Oliveira de Azeméis, Filipe Gonçalves, não é cara estranha para Fati, pois já foram colegas no Moreirense. "Sim, falei com o Filipe e as palavras dele foram importantes para eu vir para cá. Já o conhecia e foi bom falar com ele", contou o extremo. Entretanto, o plantel orientado por Pedro Miguel volta hoje ao trabalho depois de um dia de folga, sendo Kadú o único nome que integra o boletim clínico. Inicia-se, assim, a preparação para o embate de domingo diante do FC Porto B, mais uma oportunidade para a equipa pontuar e abandonar os lugares de despromoção.



NÚMEROS



2 foram os escassos jogos que Fati completou no Moreirense, ele que não joga desde agosto, altura em que contraiu rotura dos ligamentos, frente ao V. Setúbal



Autores: Ruben Tavares