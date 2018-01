Continuar a ler

Prioridade é o campeonato



Apesar do brilharete na Taça CTT, a Oliveirense tem passado por dificuldades no campeonato, onde ocupa um modesto 16.º lugar. A permanência na 2.ª Liga está, portanto, longe de estar garantida e isso mantém-se como a principal meta da equipa orientada por Pedro Miguel. "A nossa grande prioridade é o campeonato e queremos depois transportar para ele o que estamos a fazer na Taça CTT. O mau momento no campeonato não vai influenciar-nos na final-four", considerou João Amorim. Apesar do brilharete na Taça CTT, a Oliveirense tem passado por dificuldades no campeonato, onde ocupa um modesto 16.º lugar. A permanência na 2.ª Liga está, portanto, longe de estar garantida e isso mantém-se como a principal meta da equipa orientada por Pedro Miguel. "A nossa grande prioridade é o campeonato e queremos depois transportar para ele o que estamos a fazer na Taça CTT. O mau momento no campeonato não vai influenciar-nos na final-four", considerou João Amorim.

Foi formado no FC Porto, passou pela equipa B do Benfica e reencontrou em Oliveira de Azeméis a alegria de jogar futebol. João Amorim é uma das principais figuras da Oliveirense e espera aproveitar a montra da final-four da Taça CTT para mostrar que, aos 25 anos, ainda tem muito para dar. "É um jogo que tem outra visibilidade. É uma montra grande para a nossa equipa e para os nossos jogadores. É um bocado diferente do ambiente a que estamos habituados no campeonato e uma boa oportunidade para toda a gente se mostrar", referiu o médio a, garantindo que o grupo encara o duelo de amanhã, com o adversário sadino, com grande ambição: "O grupo está tranquilo. É a primeira vez que a Oliveirense está numa final-four e já que conseguimos chegar aqui vamos tentar ultrapassar o V. Setúbal, com o máximo de respeito por eles. Vamos procurar fazer o nosso jogo. Temos a nossa identidade e vamos mantê-la."As boas exibições de João Amorim não têm passado despercebidas, mas o médio prefere dar valor ao coletivo. "Calhou nesta fase mas ser bem sucedido depende também da equipa", frisou o jogador com mais jogos pela Oliveirense esta temporada (25) a par de Alemão.

Autor: Flávio Miguel Silva