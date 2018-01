Continuar a ler

"O guarda-redes de 23 anos vai estar longe dos relvados pelo menos seis semanas, sendo que o tempo de paragem pode ser mais longo, em função dos resultados de exames complementares", informou o clube através de nota publicada numa rede social.



Na 2ª Liga, a Oliveirense leva uma série de cinco jogos sem derrotas (três empates e duas vitórias), e ocupa o 14.º lugar, três pontos acima da zona de despromoção.

O guarda-redes angolano Kadú, da Oliveirense, sofreu uma lesão na coxa direita que o vai deixar fora dos relvados por mais de um mês, segundo nota publicada esta sexta-feira pelo clube da 2ª Liga de futebol.O 'guardião' lesionou-se no jogo de sábado, em que a equipa empatou 2-2 com o Feirense, o que lhe permitiu apurar-se para a 'final four' da Taça da Liga, competição em que Kadú foi o titular na fase de grupos.

Autor: Lusa