"Na teoria, o Vitória era favorito; na prática, fomos melhores durante todo o jogo". Pedro Miguel dixit. O treinador da Oliveirense manifestou-se desiludido com o resultado final diante do V. Setúbal (0-2).





"Os meus jogadores têm de estar orgulhosos porque provaram ter valor para outros patamares", defendeu Pedro Miguel, empenhado em fazer deste jogo o clique para dar a volta a sete jogos consecutivos sem vencer: "Temos de nos agarrar ao que fizemos. Demonstrámos competência individual e coletiva e temos de a transportar para o nosso campeonato. Estou triste pelos meus jogadores, mas eles têm de estar orgulhosos."

"Quem viu fica com a ideia que fomos claramente a melhor equipa. Tivemos as melhores oportunidades, mas não concretizámos. As bolas nos postes… E o Vitória foi eficaz porque marcou na primeira vez que foi à nossa baliza", sustentou.

Autor: António Adão Farias