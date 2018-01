A Oliveirense caiu de pé na final four da Taça CTT, em Braga, e a exibição frente ao V. Setúbal foi unanimemente convincente. Todavia, depois do sonho, eis o choque com a realidade, a verdadeira batalha pela permanência na 2ª Liga.

O futuro próximo não augura quaisquer facilidades, pelo contrário: Nacional e Sp. Covilhã, dois jogos seguidos fora de portas, e Famalicão, em casa, significam três duelos com equipas da primeira metade da tabela.

Continuar a ler

As três derrotas consecutivas da turma de Oliveira de Azeméis podem, em caso de derrota, quarta-feira, na Choupana, ditar a pior série da época, e a verdade é que Pedro Miguel não escondeu a desilusão pela prestação aquém do esperado dos seus jogadores nos três encontros anteriores, frente a Arouca, Benfica B e V. Guimarães B, respetivamente. Na última derrota, o treinador classificou mesmo de "horrível" a entrada em jogo da equipa.

Por outro lado, a Oliveirense também já não vence desde 10 de dezembro, tendo descido para os lugares abaixo da linha de água (18º). Se o recente conto de fadas na Taça CTT parece ter retirado foco aos jogadores no campeonato, a esperança agora é de que a forma espantosa como saiu da prova seja catalisador para o regresso à 2ª Liga.



Diogo Sousa aguarda estreia



Reforço de inverno por empréstimo do V. Setúbal, o lateral-direito Diogo Sousa ainda não se estreou com a camisola dos unionistas nem foi convocado para qualquer jogo. Na quarta-feira, frente ao Nacional, pode ser mesmo chamado para a viagem à Madeira. Todavia, não será fácil entrar no onze inicial de Pedro Miguel, já que Alemão tem realizado uma época de qualidade na posição mais à direita da defesa. Por outro lado, o brasileiro também pode desempenhar a função de extremo e, nesse caso, Diogo Sousa poderia jogar mais frequentemente na equipa inicial.





derrotas provocadas por reconhecidas más exibições nos três últimos jogos da 2.ª Liga, contra Arouca, Benfica B e V. Guimarães BÉ a posição da equipa de Pedro Miguel, com os mesmos 22 pontos de Varzim e Gil Vicente, mais dois do que Sp. Braga B e cinco do que o Real