Diogo Valente viveu um momento de tristeza quando falhou um penálti frente ao V. Setúbal, na meia-final da Taça CTT. Assumiu publicamente o erro mas reencontrou a felicidade no último jogo do campeonato, redimindo-se da marca dos onze metros. Teve nos pés a possibilidade de dar a vitória à Oliveirense e não falhou.

"Quando se falha, qualquer jogador acusa o erro e custa sempre... Eu senti o erro nesse jogo com o V. Setúbal, mas estava ansioso para que chegasse o próximo penálti", contou Diogo Valente em conversa com Record. E foi visível pela transmissão televisiva que, por exemplo, o colega de equipa Oliveira incentivou o próprio Diogo Valente a cobrar o castigo máximo no duelo com os jovens dragões. "O míster não deu indicação em contrário e eu peguei na bola para marcar. Correu bem", disse o jogador, de 33 anos.

Este golo de penálti foi decisivo e permitiu à Oliveirense chegar ao 2-1 com que derrotou o líder FC Porto B. A equipa está em forma e segue com um empate e duas vitórias consecutivas. "Encerrámos uma fase de maus resultados. Sinto que agora estamos no melhor momento da temporada, com os princípios de jogo bem assimilados. Todos sabemos o que temos de fazer em campo. Agora há que prolongar esta boa fase para subirmos mais lugares na classificação. Temos capacidade para isso", referiu Diogo Valente.

Autor: André Gonçalves