Xandão, que chegou no início da presente temporada, realizou 15 jogos e apontou um golo.



Já o guardião angolano Kadú lesionou-se no dia 30 de dezembro, durante o empate 2-2 com o Feirense, jogo que garantiu à Oliveirense a presença na final four da Taça da Liga, e previa-se uma paragem de mais de um mês.



A Oliveirense, da 2.ª Liga, anunciou esta quarta-feira a rescisão de contrato com o defesa Xandão, que vai regressar ao Brasil, e que o guarda-redes Kadú só vai voltar à competição em abril.Em notas publicadas numa rede social, o emblema oliveirense revelou que o central de 27 anos vai jogar no Centro Sportivo Alagoano, do Campeonato Alagoano, num "regresso ao clube no qual já alinhou em 2016".

Autor: Lusa