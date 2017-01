O Varzim contratou Amimu Nahimana para a sua frente de ataque. O avançado natural do Burundi, de 20 anos, chega no âmbito de um protocolo com os moçambicanos do Clube de Chibuto, tendo jogado no Desportivo Nacala no último ano.Amimu já se encontra às ordens de João Eusébio e vai vestir a camisola 15.

Autor: André Gonçalves